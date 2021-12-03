Политолог объяснил выступление Норвегии против передвижений НАТО у границ России

Норвегия выступает против передвижений НАТО у границ с Россией из-за страха перед потенциальной войной с государством. Такое мнение высказал в пятницу, 3 декабря, политолог Сергей Марков.

По его словам, многие страны начинают понимать опасность нагнетания напряженности вокруг России и хотят предотвратить возможный конфликт.

«Страх возвращает чувство реальности. Запад совершенно очевидно проводит истерическую пропагандистскую кампанию против России, налицо и чудовищная ложь этой истории, когда Штаты, находящиеся в тысячах километров от нас, направляют свои корабли в Черное море к российским границам и говорят об агрессивности», — сказал Марков в беседе с порталом Lenta.Ru. Он добавил, что в какой-то момент такое нагнетание напряженности может привести к вспышке военных действий России с войсками Североатлантического альянса, но страны начинают понимать, что это никому не нужно.

При этом политолог не исключил ввода российских войск на территорию Украины. По его словам, речь будет идти не о военных действиях, поскольку подавляющее большинство военных быстро перейдет на сторону России, а о начале восстания с помощью России в деоккупации.

Марков отметил, что Норвегия поняла, что такое постоянное нагнетание не закончится ничем хорошим, и это подвигло внешнеполитическое ведомство страны к адекватным заявлениям. «МИД страны говорит: хватит бросать вызов России, хватит на нее наскакивать. К сожалению, пока таких высказываний мало, но разумность — это все равно хорошо. Будем надеяться, что и другие страны последуют примеру Норвегии», — заключил эксперт.

Ранее в этот день глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что новое правительство страны выступает против передвижений союзников по НАТО около границ России и планирует их ограничить, передает НСН. По словам министра, несмотря на значимость для Осло военного присутствия Альянса в ближайших от страны районах, власти Норвегии полагают: будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы они будут справляться сами, с помощью норвежских самолетов и кораблей. Для королевства это важно, подчеркнула глава МИД.

Первый зампред комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа заявил, что слова Витфельдта о том, что новое правительство выступает за ограничение передвижения союзников страны по НАТО около границ России, являются разумными.