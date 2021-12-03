Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку пива в спецупаковке с 1 сентября 2022 года. Маркировать всё остальное пиво предлагается с 1 декабря 2022 года. Об этом в пятницу, 3 декабря, говорится в документе, размещенном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить, что участники оборота пива и слабоалкогольных напитков в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением: а) подают в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации», — следует из проекта Минпромторга РФ.

Отмечается, что участники оборота пива и слабоалкогольных напитков вправе наносить средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки, упакованные в иные виды упаковки, чем в специализированную.

Ранее, с 1 декабря, в России ужесточили штрафы за отсутствие кода на товарах, подлежащих маркировке. Для компаний и индивидуальных предпринимателей, не соблюдающих постановление правительства, предусмотрены штрафы в соответствии с ФЗ № 204 и № 293.

Основанием для штрафа может стать непредоставление сведений о товарах, подлежащих обязательной маркировке, отсутствие регистрации в системе маркировки в установленные сроки, а также производство, приобретение, хранение и сбыт товаров с поддельными кодами маркировки.

Кроме того, штрафы предусмотрены за нарушение порядка и сроков представления сведений о товарах, подлежащих обязательной маркировке, и представление неполных или недостоверных сведений о таких товарах.

За данные нарушения грозит административная ответственность в виде штрафа от 50 тыс. до 300 тыс. рублей для организаций, предупреждения или штраф от 1 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц организаций или индивидуальных предпринимателей.

За производство и сбыт товаров без кодов маркировки в крупных и особо крупных размерах, а также производство и торговлю товарами с поддельными кодами маркировки в крупных и особо крупных размерах предусмотрены штраф до 1 млн рублей и лишение свободы от трех до шести лет.

Также 6 октября стало известно, что общественный совет при Роспотребнадзоре предложил ввести в РФ обязательную маркировку продуктов питания по типу «светофор». То есть выделять красным цветом переизбыток соли, сахара, жира и трансжиров, а их нормальные значения — зеленым. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и онлайн-магазинах.