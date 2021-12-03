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Воробьев заявил о «радикальном снижении» числа заболевших COVID-19 в Подмосковье

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В Московской области за последние три недели фиксируется «радикальное снижение» числа заболевших COVID-19 и госпитализированных с коронавирусом. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

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«В последние две, даже три недели мы видим радикальное снижение и выявленных случаев [коронавируса], и госпитализаций [людей с коронавирусом]», — сказал Воробьев в эфире канала «Россия-1».

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%.

16 ноября сообщалось, что прививку от коронавируса в Подмосковье сделали более 1 млн жителей старше 60 лет. Всего на тот момент в Подмосковье прививку сделали порядка 4,2 млн человек.

14 ноября Воробьев назвал уровень вакцинации от коронавируса в регионе высоким. Он отметил, что фиксируются всплески спроса на прививку.

Воробьев отметил, что вакцинация является самым надежным способом защитить свое здоровье и окружающих. Кроме того, по его словам, прививка позволит избежать ввода новых антиковидных мер.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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