Источник назвал причину гибели «академовского» маньяка

«Академовский» маньяк Никита Лыткин погиб в колонии в Иркутской области, пытаясь симулировать суицид. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщает Lenta.Ru, в качестве основной версией гибели Лыткина в настоящее время следователи рассматривают неосторожную попытку симулировать самоубийство.

По словам источника, перед смертью Лыткин требовал смягчить условия своего пребывания в колонии и несколько раз угрожал суицидом.

«Очередная попытка носила явно демонстрационный характер, но заключенный перестарался», — рассказал источник.

О смерти Лыткина стало известно в среду, 1 декабря. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России начало проверку.

В тот же день профессор криминалистики Анатолий Кустов предположил, что непереносимость изоляции могла стать для «академовского» маньяка Никиты Лыткина причиной суицида.

«Академовские» маньяки — двое серийных убийц Никита Лыткин и Артем Ануфриев. Молодые люди с декабря 2010 по апрель 2011 года совершили по меньшей мере 16 нападений на прохожих. При совершении преступлений они использовали молотки и холодное оружие. Оба были задержаны после очередного преступления.

Оба были признаны вменяемыми, отмечает телеканал «360».

Им предъявили обвинения в убийствах, покушении на убийства, создании экстремистского сообщества, а также в издевательстве над телами умерших.

На момент совершения преступлений Лыткину не было 18 лет, потому он был осужден на 24 года лишения свободы. Позже Верховный суд РФ сократил срок до 20 лет. Ануфриева, который был совершеннолетним, осудили на пожизненное лишение свободы.