Юрист объяснил способ получения продленного сертификата о COVID-19 на бумаге

Бумажный сертификат о перенесенном COVID-19 в случае отсутствия подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» можно получить в МФЦ, объяснил «Известиям» в пятницу, 3 декабря, юрист Андрей Лямзин.

Документ, содержит те же данные, что и электронный сертификат, а также QR-код, отметил он.

«Продление сертификата по сроку действия на год проходит автоматически, специальных заявлений для этого подавать не нужно», — указал юрист.

Ранее в этот же день в Минцифры РФ сообщили, что сертификаты переболевших COVID-19, загруженные в личные кабинеты на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год.

В ведомстве уточнили, что соответствующее решение о переоформлении данных сертификатов сроком действия на один год было принято согласно рекомендациям Минздрава России.

О том, что все новые сертификаты о перенесенном COVID-19 оформляются уже на год, стало известно накануне.

Увеличить срок действия сертификата для переболевших с полугода до года предложила вице-премьер Татьяна Голикова 24 ноября. Президент России Владимир Путин в свою очередь данную инициативу поддержал.

26 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице, а также в МФЦ.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться для того, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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