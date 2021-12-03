Названы сроки начала продаж нового Renault Logan в России

В мае 2022 года на «АвтоВАЗе» начнется выпуск третьего поколения седана Logan. В продаже на российском рынке модель появится в июне. Об этом 3 декабря сообщает Drom.

По данным издания, в первый месяц предприятие выпустит 130 автомобилей. При этом, седана в модификации Cross (Logan Stepway) больше не будет. Что касается двигателей, то третье поколение Logan будет предлагаться в России с турбированным двигателем TCe объемом 1,0 л. и мощностью 91 л.с.

Новое поколение модели Logan было представлено в сентябре 2020 года. В основе модели лежит модульная платформа CMF-B альянса Renault–Nissan, на которой также построены хетчбэк Renault Clio, кроссоверы Renault Captur и Nissan Juke для европейского рынка.

От предшественницы новую модель можно отличить благодаря более покатому лобовому стеклу, новой передней светодиодной оптике, а также по измененной решетке радиатора.

В линейку двигателей вошли три бензиновых агрегата мощностью 65, 100 и 130 л.с. Также автомобиль получил два турбодизеля мощностью 90 и 115 л.с.

7 мая сообщалось, что Renault намерена стать лидером отрасли по переходу на альтернативные источники энергии.

К 2030 году девять из 10 автомобилей Renault в продаже будут электрифицированными. Так, 2025 году в C- и D-сегментах будет выпущено семь электрифицированных моделей Renault, среди которых кросс-купе Arkana E-Tech Hybrid и Megane E-Tech Electric нового поколения.