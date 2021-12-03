Прямой эфир
Общество
Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Политика
В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Байдена
Мир
В СФ оценили слова экс-советника конгресса США об отказе Украины от Крыма
Экономика
Минпромторг заявил об отсутствии новых планов по сдерживанию цен на продукты
Мир
В ВОЗ заявили об отсутствии данных о смертности из-за «Омикрон»-штамма
Мир
В ФРГ оценили обстановку на границе Польши и Белоруссии
Общество
Глава Минздрава РФ рассказал о правилах получения медотвода к вакцинации
Общество
В Госдуме оценили идею о QR-кодах на основании отрицательного ПЦР-теста
Мир
Кандидат в канцлеры Австрии выдвинул Шалленберга на пост главы МИД страны
Общество
Юрист объяснил способ получения продленного сертификата о COVID-19 на бумаге

Названы сроки начала продаж нового Renault Logan в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мае 2022 года на «АвтоВАЗе» начнется выпуск третьего поколения седана Logan. В продаже на российском рынке модель появится в июне. Об этом 3 декабря сообщает Drom.

На «восьмерке» проедет: как у французского кроссовера с проходимостью
Тест-драйв нового Renault Duster с вариатором

По данным издания, в первый месяц предприятие выпустит 130 автомобилей. При этом, седана в модификации Cross (Logan Stepway) больше не будет. Что касается двигателей, то третье поколение Logan будет предлагаться в России с турбированным двигателем TCe объемом 1,0 л. и мощностью 91 л.с.

Новое поколение модели Logan было представлено в сентябре 2020 года. В основе модели лежит модульная платформа CMF-B альянса Renault–Nissan, на которой также построены хетчбэк Renault Clio, кроссоверы Renault Captur и Nissan Juke для европейского рынка.

От предшественницы новую модель можно отличить благодаря более покатому лобовому стеклу, новой передней светодиодной оптике, а также по измененной решетке радиатора.

В линейку двигателей вошли три бензиновых агрегата мощностью 65, 100 и 130 л.с. Также автомобиль получил два турбодизеля мощностью 90 и 115 л.с.

7 мая сообщалось, что Renault намерена стать лидером отрасли по переходу на альтернативные источники энергии.

К 2030 году девять из 10 автомобилей Renault в продаже будут электрифицированными. Так, 2025 году в C- и D-сегментах будет выпущено семь электрифицированных моделей Renault, среди которых кросс-купе Arkana E-Tech Hybrid и Megane E-Tech Electric нового поколения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021