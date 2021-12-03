Прямой эфир
Общество
Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Политика
В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Байдена
Мир
В СФ оценили слова экс-советника конгресса США об отказе Украины от Крыма
Экономика
Минпромторг заявил об отсутствии новых планов по сдерживанию цен на продукты
Мир
В ВОЗ заявили об отсутствии данных о смертности из-за «Омикрон»-штамма
Мир
В ФРГ оценили обстановку на границе Польши и Белоруссии
Общество
Глава Минздрава РФ рассказал о правилах получения медотвода к вакцинации
Общество
В Госдуме оценили идею о QR-кодах на основании отрицательного ПЦР-теста
Мир
Кандидат в канцлеры Австрии выдвинул Шалленберга на пост главы МИД страны
Общество
Юрист объяснил способ получения продленного сертификата о COVID-19 на бумаге

В ЦСКА прокомментировали решение болельщиков покинуть трибуны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Команде футбольного клуба ЦСКА будет сложно без поддержки болельщиков, но руководство клуба понимает их решение покинуть трибуны на 19-й минуте 11-й секунде матча с «Крыльями Советов» в рамках 17-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом сообщил в пятницу, 3 декабря, директор по связям с общественностью Сергей Аксенов.

«Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут на 19-й минуте 11-й секунде. Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов», — отметил Аксенов в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Поиграли с огнем: что стоит за инцидентом на матче ЦСКА–«Зенит»
Околофутбольное движение пытается уйти от контроля

По его словам, команде будет сложно без поддержки фанатов, но их решение руководство клуба понимает. Мы все равно вместе, заключил Аксенов.

О своем решении болельщики рассказали накануне. Таким образом, 4 декабря они покинут гостевой сектор на предстоящем выезде команды в Самаре.

К акции также присоединились фанаты «Зенита». Они покинут трибуны во время матча с «Ростовом», который пройдет в пятницу. Армейцев поддержало и объединение фанатов «Спартака», которые намерены покинуть трибуны на встрече с «Ахматом» в субботу.

3 декабря к фанатам ЦСКА присоединились болельщики «Динамо». Они покинут трибуну D после первого тайма матча с «Уфой», который пройдет через два дня.

Массовые задержания после матча ЦСКА–«Зенит», завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга, были произведены 28 ноября. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Уточнялось, что по окончании встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков фаеров.

В тот же день стало известно, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021