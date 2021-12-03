В ЦСКА прокомментировали решение болельщиков покинуть трибуны

Команде футбольного клуба ЦСКА будет сложно без поддержки болельщиков, но руководство клуба понимает их решение покинуть трибуны на 19-й минуте 11-й секунде матча с «Крыльями Советов» в рамках 17-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом сообщил в пятницу, 3 декабря, директор по связям с общественностью Сергей Аксенов.

«Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут на 19-й минуте 11-й секунде. Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов», — отметил Аксенов в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

По его словам, команде будет сложно без поддержки фанатов, но их решение руководство клуба понимает. Мы все равно вместе, заключил Аксенов.

О своем решении болельщики рассказали накануне. Таким образом, 4 декабря они покинут гостевой сектор на предстоящем выезде команды в Самаре.

К акции также присоединились фанаты «Зенита». Они покинут трибуны во время матча с «Ростовом», который пройдет в пятницу. Армейцев поддержало и объединение фанатов «Спартака», которые намерены покинуть трибуны на встрече с «Ахматом» в субботу.

3 декабря к фанатам ЦСКА присоединились болельщики «Динамо». Они покинут трибуну D после первого тайма матча с «Уфой», который пройдет через два дня.

Массовые задержания после матча ЦСКА–«Зенит», завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга, были произведены 28 ноября. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Уточнялось, что по окончании встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков фаеров.

В тот же день стало известно, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.