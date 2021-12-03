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В ФРГ оценили обстановку на границе Польши и Белоруссии

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Ситуация на границе между Польшей и Белоруссией гораздо спокойнее, чем несколько недель назад, однако остается напряженной. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил на брифинге представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

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«На обеих границах в последние недели, по нашей информации, произошла разрядка. У нас есть гораздо менее значительные цифры по немецко-польской границе, что касается нелегального въезда из Белоруссию через Польшу. У нас также есть сведения, что миграционная динамика в Белоруссии еще полностью не снижена <...> но стала гораздо спокойнее», — заявил Альтер.

Он отметил, что в власти ФРГ наблюдают за добровольным выездом мигрантов из Белоруссии в страны происхождения.

1 декабря пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи (службы) Польши Анна Михальская сообщила, что тела восьми нелегальных мигрантов обнаружены на территории Польши с начала кризиса на границе с Белоруссией. Она уточнила, что один беженец скончался во время реанимационных мероприятий у линии границы во время ее нелегального пересечения.

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств против мигрантов, среди которых есть дети. У пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения. Гора подчеркнул, что в целях осуществления полного расследования уголовного дела польской стороне будут направлены запросы об оказании правовой помощи.

20 ноября Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Позднее беженцы перешли из палаточного лагеря на границе в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.

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