Самолет AirBaltic съехал с маневровой дорожки в аэропорту Риги
Пассажирский самолет AirBaltic выехал с маневровой дорожки в аэропорту Риги. Об этом 3 декабря сообщил авиаперевозчик на своей странице в Twitter.
Как уточняется, самолет Airbus A 220-300 выполнял рейс ВТ102. Лайнер должен был вылететь в Стокгольм.
В связи с ЧП взлетно-посадочная полоса закрыта. Инцидент произошел из-за плохой видимости в условиях сильного снегопада, отметили в авиакомпании.
Пострадавших нет, 44 пассажира доставлены в терминал вылета. Специалисты обследуют самолет, изучая возможность продолжения полета.
6 ноября самолет Airbus A-330 совершил посадку в Москве из-за сигнала о проблемах с двигателями. Он выполнял рейс из Антальи, но перед посадкой в Шереметьево экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей. Посадка прошла успешно.