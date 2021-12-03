Google поможет властям США отследить подозреваемых в штурме Капитолия

Google помогает властям США в расследовании штурма Капитолия. Компания определяет передвижения протестующих и наносит их на карту, передает телеканал «Известия». Данные одного из участников акции уже использовали в суде в качестве доказательств против него. 6 января толпа протестующих ворвалась в Капитолий. Подозреваемыми по делу проходят более 500 человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.