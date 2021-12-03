Прямой эфир
Общество
Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Политика
В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Байдена
Мир
В СФ оценили слова экс-советника конгресса США об отказе Украины от Крыма
Экономика
Минпромторг заявил об отсутствии новых планов по сдерживанию цен на продукты
Мир
В ВОЗ заявили об отсутствии данных о смертности из-за «Омикрон»-штамма
Мир
В ФРГ оценили обстановку на границе Польши и Белоруссии
Общество
Глава Минздрава РФ рассказал о правилах получения медотвода к вакцинации
Общество
В Госдуме оценили идею о QR-кодах на основании отрицательного ПЦР-теста
Мир
Кандидат в канцлеры Австрии выдвинул Шалленберга на пост главы МИД страны
Общество
Юрист объяснил способ получения продленного сертификата о COVID-19 на бумаге
Сюжет:

Глава ЛНР назвал условие переговоров Донбасса и Киева

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев начнет диалог с Донбассом только после получения разрешения от Вашингтона. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Разбой под прикрытием: почему ВСУ осмелели в Донбассе
Как маневры ВМС США в Черном море связаны с военной обстановкой на юго-востоке Украины

Пасечник отметил, что реальные шаги по стабилизации ситуации возможны только при прямом диалоге Киева и Донбасса, а остальные страны могут способствовать этому.

«Не стоит лукавить и делать вид, что мы не понимаем, насколько Киев зависим от решений США. Если они (США. — Ред.) действительно хотят помочь урегулированию конфликта, пусть разрешат Киеву договариваться. Не имитировать, не прятаться за чужими спинами, не разглагольствовать на международных площадках о том, какую и откуда они агрессию ждут, а открыто садиться за стол переговоров и договариваться», — заявил Пасечник в интервью ТАСС.

Днем ранее министр иностранных дел ЛНР Владислав Дайнего заявил, что информационное нагнетание ситуации в Донбассе со стороны Украины свидетельствует о том, что Киев не решится на полномасштабные боевые действия. При этом министр отметил, что количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно выросло.

1 декабря украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией.

В тот же день полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одно обязательство из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

22 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021