Киев начнет диалог с Донбассом только после получения разрешения от Вашингтона. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Пасечник отметил, что реальные шаги по стабилизации ситуации возможны только при прямом диалоге Киева и Донбасса, а остальные страны могут способствовать этому.

«Не стоит лукавить и делать вид, что мы не понимаем, насколько Киев зависим от решений США. Если они (США. — Ред.) действительно хотят помочь урегулированию конфликта, пусть разрешат Киеву договариваться. Не имитировать, не прятаться за чужими спинами, не разглагольствовать на международных площадках о том, какую и откуда они агрессию ждут, а открыто садиться за стол переговоров и договариваться», — заявил Пасечник в интервью ТАСС.

Днем ранее министр иностранных дел ЛНР Владислав Дайнего заявил, что информационное нагнетание ситуации в Донбассе со стороны Украины свидетельствует о том, что Киев не решится на полномасштабные боевые действия. При этом министр отметил, что количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно выросло.

1 декабря украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией.

В тот же день полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одно обязательство из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

22 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.