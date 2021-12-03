В Госдуме оценили идею о QR-кодах на основании отрицательного ПЦР-теста

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в пятницу, 3 декабря, прокомментировала сообщение о возможном рассмотрении в нижней палате российского парламента поправки в законопроект о QR-кодах в общественных местах, согласно которой получить код можно будет на основании отрицательного ПЦР-теста.

Технически это возможно, заявила она «Думе ТВ».

«Наверное, сегодня все средства хороши. И если человек готов делать ПЦР-тест каждые 48 или 72 часа, [то ему можно дать такую возможность]. <...> Чисто с технической стороны это просто», — сказала депутат.

При этом она отметила, что это может вызвать серьезную нагрузку на медицинскую сеть и быть не очень удобным для людей.

Ранее в этот же день издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте, возможно, будут регламентировать выдачу цифрового документа не только в случае вакцинации от COVID-19 или медотводе, но и при наличии отрицательного ПЦР-теста.

В Госдуме газете уточнили, что такая норма с высокой вероятностью будет утверждена.

В нынешней редакции документа данная мера также прописана, однако у нее ограничен срок действия. Посещение общественных мест по результатам отрицательного ПЦР-теста предусмотрено на переходный период до 1 февраля, дополняет «Газета.Ru».

Кроме того, власти планируют обсудить введение возможности получить QR-код на основании наличия антител.

29 ноября председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в России не будут вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах, так как все необходимые нормы уже есть в законодательстве.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Позже в ноябре стало известно, что ГД может рассмотреть законопроекты 16 декабря.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 12 ноября спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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