Кандидат в канцлеры Австрии выдвинул Шалленберга на пост главы МИД страны

МИД Австрии вновь возглавит Александер Шалленберг. Об этом сообщил в пятницу, 3 декабря, назначенный новым председателем правящей Австрийской народной партии Карл Нехаммер.

«Министерство иностранных дел займет мужчина, который, по моему мнению, был выдающимся министром иностранным дел и будет им, — Александер Шалленберг. Эти предложения я обсужу с президентом», — сказал Нехаммер на пресс-конференции.

Вместе с тем он добавил, что перестановки пройдут и в минфине, а также в МВД и министерстве образования и науки.

В октябре Себастьян Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии в связи с расследованием антикоррупционной прокуратуры. «Во избежание хаоса» он сложил с себя полномочия главы правительства. При этом 2 декабря он официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии, входящей в правящую коалицию с «Зелеными», и уходит из австрийской политики.

Вслед за этим канцлер Австрии Шалленберг заявил о готовности оставить свой пост. Он признался, что никогда не хотел брать на себя функцию федерального лидера Новой народной партии.

Также о своей отставке объявил и министр финансов Австрии и глава Австрийской народной партии Блюмель.

По словам доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, решения об уходе в отставку нескольких австрийских политиков связаны с коррупционным скандалом, из-за которого покинул свой пост Курц. Трухачев добавил, что это может негативно сказаться на отношениях Вены с Москвой.