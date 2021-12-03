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Кандидат в канцлеры Австрии выдвинул Шалленберга на пост главы МИД страны
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Кандидат в канцлеры Австрии выдвинул Шалленберга на пост главы МИД страны

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МИД Австрии вновь возглавит Александер Шалленберг. Об этом сообщил в пятницу, 3 декабря, назначенный новым председателем правящей Австрийской народной партии Карл Нехаммер.

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«Министерство иностранных дел займет мужчина, который, по моему мнению, был выдающимся министром иностранным дел и будет им, — Александер Шалленберг. Эти предложения я обсужу с президентом», — сказал Нехаммер на пресс-конференции.

Вместе с тем он добавил, что перестановки пройдут и в минфине, а также в МВД и министерстве образования и науки.

В октябре Себастьян Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии в связи с расследованием антикоррупционной прокуратуры. «Во избежание хаоса» он сложил с себя полномочия главы правительства. При этом 2 декабря он официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии, входящей в правящую коалицию с «Зелеными», и уходит из австрийской политики.

Вслед за этим канцлер Австрии Шалленберг заявил о готовности оставить свой пост. Он признался, что никогда не хотел брать на себя функцию федерального лидера Новой народной партии.

Также о своей отставке объявил и министр финансов Австрии и глава Австрийской народной партии Блюмель.

По словам доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, решения об уходе в отставку нескольких австрийских политиков связаны с коррупционным скандалом, из-за которого покинул свой пост Курц. Трухачев добавил, что это может негативно сказаться на отношениях Вены с Москвой.

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