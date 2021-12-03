Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) договорилась с РФ о признании выданных в республике QR-кодов о вакцинации. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Уже начала работать система по выдаче QR-кодов жителям республики, прошедшим вакцинацию. Они их получают в поликлиниках и по месту вакцинации. У нас есть предварительная договоренность, что эти QR-коды будут приниматься в Российской Федерации. Теперь дело за официальным оформлением этой договоренности», — рассказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, глава ЛНР отметил, что признание документов о вакцинации «значительно упростило бы жизнь» жителям республики, «которые достаточно часто ездят в Россию и должны чувствовать себя защищенными, если они выполнили все карантинные условия».

Пасечник также поблагодарил Россию за поставки в республику вакцин от COVID-19 и других гуманитарных грузов.

«Мы ведем сейчас речь о плановых и регулярных поставках вакцины и препаратов для борьбы с коронавирусом. В декабре ожидается очередная большая партия вакцины», — заключил он.

15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу.

28 октября сообщалось, что в республиках Донбасса наблюдается пик заболеваемости коронавирусом: рост по сравнению с прошлым годом — в 2,5–3 раза. Ситуация усугубляется тем, что в ЛНР и ДНР не хватает кадров, поскольку люди продолжают уезжать. Подчеркивалось, что республики находятся в условиях острого дефицита площадей для медицинских баз, лекарств, кислородных концентраторов, а бюджетных средств и гуманитарной помощи из России на всё не хватает.

До этого, 30 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поставит в республики Донбасса дополнительный объем вакцин от коронавируса. Он назвал этот вопрос требующим внимательного к нему отношения.

Вакцинация жителей Донецкой и Луганской народных республик от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V» началась в феврале.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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