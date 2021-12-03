Песков заявил, что дата разговора Путина и Байдена пока не согласована

Дата предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не согласована, заявил в пятницу, 3 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Работа по утверждению даты переговоров продолжается.

«Формат — речь идет о видеоконференции», — подчеркнул Песков.

Говоря об информации в СМИ о том, что политики могут провести беседу 7 декабря, он отметил, что эта дата имеется в обсуждениях. Но также фигурируют и другие, подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Пройдут ли переговоры «один на один» или с участием делегаций, пока неизвестно.

Ранее в пятницу «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщил, что дата переговоров Путина и Байдена еще до конца не согласована, но, скорее всего, онлайн-встреча пройдет 7 декабря.

Как отмечает «Газета.Ru», ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил о двусторонних переговорах на высшем уровне «в скором будущем».

2 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на то, разговор между президентами России и США состоится в ближайшие дни. Он подчеркнул, что предстоящая беседа является очень важной в текущих условиях.

Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствовал бы новую личную встречу Путина и Байдена. Он подчеркнул, что НАТО не только верит в диалог с Россией и одобряет любые прямые контакты между ней и Штатами, но и охотно выражает готовность вести диалог с РФ на уровне альянса.

Предыдущая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры были проведены в доброй и позитивной атмосфере. Путин, в свою очередь, отметил, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности.