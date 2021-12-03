Прямой эфир
Общество
Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Политика
В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Байдена
Мир
В СФ оценили слова экс-советника конгресса США об отказе Украины от Крыма
Экономика
Минпромторг заявил об отсутствии новых планов по сдерживанию цен на продукты
Мир
В ВОЗ заявили об отсутствии данных о смертности из-за «Омикрон»-штамма
Мир
В ФРГ оценили обстановку на границе Польши и Белоруссии
Общество
Глава Минздрава РФ рассказал о правилах получения медотвода к вакцинации
Общество
В Госдуме оценили идею о QR-кодах на основании отрицательного ПЦР-теста
Мир
Кандидат в канцлеры Австрии выдвинул Шалленберга на пост главы МИД страны
Общество
Юрист объяснил способ получения продленного сертификата о COVID-19 на бумаге

Nissan представил одноместный спортивный электромобиль

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Nissan представила новый одноместный концептуальный автомобиль Ariya Single Seater Concept. Как сообщает 3 декабря пресс-служба бренда, модель демонстрирует, как могут выглядеть в будущем электрифицированные спортивные машины Nissan.

Кофе и серпантины: что нового предложат популярные японские кроссоверы
Тест-драйв обновленных кроссоверов Nissan Qashqai и X-Trail

Отмечается, что в Nissan Ariya Single Seater Concept видны заимствования из дизайна совершенно нового, полностью электрического кроссовера Nissan Ariya. Так, в передней части автомобиля находится электрифицированная и освещенная стилизованная буква V, уже известная по нынешнему стилю дизайна легковых автомобилей Nissan.

При дизайне боковых частей автомобиля вдохновение черпалось из плавных поверхностей кроссовера Ariya, подчеркнутых углеродным волокном.

Что касается силовых установок, то концепт оснащается электромоторами от серийного кроссовера Nissan Ariya. Речь идет о двигателях с отдачей от 218 до 394 л.с. в зависимости от версии. Самая мощная модификация может ускориться до 100 км/ч за 5,1 с.

19 октября сообщалось, что Nissan в 2025 году представит новый электрический кроссовер.

Автомобиль заменит в модельной гамме Nissan электрический хетчбэк Leaf. Машину построят на архитектуре CMF-EV, которая была разработана в качестве универсальной модульной платформы. Она призвана стать фундаментом для электрических транспортных средств будущего поколения, построенных всеми компаниями, входящими в альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021