Nissan представил одноместный спортивный электромобиль

Компания Nissan представила новый одноместный концептуальный автомобиль Ariya Single Seater Concept. Как сообщает 3 декабря пресс-служба бренда, модель демонстрирует, как могут выглядеть в будущем электрифицированные спортивные машины Nissan.

Отмечается, что в Nissan Ariya Single Seater Concept видны заимствования из дизайна совершенно нового, полностью электрического кроссовера Nissan Ariya. Так, в передней части автомобиля находится электрифицированная и освещенная стилизованная буква V, уже известная по нынешнему стилю дизайна легковых автомобилей Nissan.

При дизайне боковых частей автомобиля вдохновение черпалось из плавных поверхностей кроссовера Ariya, подчеркнутых углеродным волокном.

Что касается силовых установок, то концепт оснащается электромоторами от серийного кроссовера Nissan Ariya. Речь идет о двигателях с отдачей от 218 до 394 л.с. в зависимости от версии. Самая мощная модификация может ускориться до 100 км/ч за 5,1 с.

19 октября сообщалось, что Nissan в 2025 году представит новый электрический кроссовер.

Автомобиль заменит в модельной гамме Nissan электрический хетчбэк Leaf. Машину построят на архитектуре CMF-EV, которая была разработана в качестве универсальной модульной платформы. Она призвана стать фундаментом для электрических транспортных средств будущего поколения, построенных всеми компаниями, входящими в альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.