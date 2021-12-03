Похолодание до -32 градусов прогнозируют в Приморском крае

Синоптики прогнозируют значительное похолодание на территории Приморского края. В выходные температура воздуха может опуститься до –32 градусов.

По данным «Примпогоды», самой холодной станет ночь на 4 декабря. На побережье Приморья похолодает до –9…–16 градусов. В горной местности ударят морозы до –25…–32 градусов. Об этом пишет Vostokmedia. В дневные часы ожидается –3…–8 градусов, местами до –15 градусов.

В ночь на 5 декабря морозы сохранятся, но в дневные часы наступит потепление. Отклонение от нормы достигнет 4–9 градусов.

Во Владивостоке 5 декабря ночью ожидается –12…–15 градусов. В дневные часы ожидается 0 градусов.