Первые три случая гриппа выявили в Амурской области

В Амурской области зарегистрировали первые случаи гриппа. План по вакцинации против заболевания в регионе не завершен.

По данным регионального правительства, гриппом заболели три члена одной семьи. В ходе исследований был выявлен вирус гриппа A (H3N2). Об этом пишет «Амурская служба новостей». Пациенты не были привиты против гриппа.

По словам главного санитарного врача региона Ольги Кургановой, вакцинация в Амурской области не была завершена в установленный срок. Прививки от гриппа поставили 43,8% местных жителей при плане 60%. Вакцинация среди взрослого населения полностью завершена в Шимановском районе.

В конце ноября в Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. Эпидемические пороги были превышены в 46 регионах.