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Минпромторг заявил об отсутствии новых планов по сдерживанию цен на продукты

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В России не планируется заключение новых соглашений с ретейлерами и производителями о сдерживании цен на продукты питания. Об этом заявил ТАСС заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Национального дня РФ на выставке «ЭКСПО-2020» в пятницу, 3 декабря.

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«Считаем, что сейчас достаточно эффективно сложилась работа с производителями продуктов питания, с сетями», — сказал он.

Евтухов добавил, что сети «очень ответственно подходят» к ценам на продукты, и у них — «минимальные наценки, поэтому пока ни о каких соглашениях речи не идет».

Ранее в этот же день стало известно, что Минсельхоз собрался увеличить объемы закупок, чтобы сдержать рост цен на растительное масло и сахар. Для сахарного песка создадут специальный фонд и резервное хранилище. Его могут открыть, если потребуется при сложной рыночной ситуации. А для растительного масла могут повысить экспортные пошлины.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что рост цен в стране ускорился, и это чувствительная проблема для граждан.

В Минпромторге сообщили «Известиям» 14 октября, что рекомендовали торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов — молока, мяса, яиц, овощей — для снижения цен.

21 июля Путин отметил, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в стране обострилась. 16 июля в Кремле заявили, что российский лидер поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. По результатам мониторинга применяются соответствующие меры.

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