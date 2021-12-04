Прямой эфир
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана
Мир
Блинкен заверил в отсутствии агрессии к РФ со стороны НАТО
Армия
Российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили самолеты-разведчики США
Общество
Путин наградил более 100 медработников за борьбу с коронавирусом
Мир
Байден заявил о подготовке касающихся России и Украины инициатив
Спорт
Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за звание чемпиона мира
Мир
Медведчук назвал пагубным принятый Верховной радой бюджет Украины
Мир
В Германии политику США против «Северного потока — 2» назвали неразумной
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом»
Общество
В ВОЗ заявили об обнаружении штамма коронавируса «Омикрон» в 38 странах

Православные отмечают праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

4 декабря православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Об истории и особенностях праздника «Известиям» рассказал игумен Варнава, наместник Димитриевского мужского монастыря в Оренбурге.

Сохраняя наследие: 10-й Елисаветинский крестный ход собрал больше 1,5 тыс. человек
Почтить память святой княгини Елизаветы Федоровны в Подмосковье приехали верующие со всей страны

По словам священнослужителя, праздник Введение Божьей Матери во храм — это удивительное событие в истории всего человечества, потому что это история откровения Божьего.

«Есть такой народ Божий — еврейский народ, который в свое время получил откровение от Бога через Моисея о том, кто есть истинный Бог и как надлежит слушаться его. Были получены заповеди о богослужении и о храме, и вдруг появляется удивительная девочка, родившаяся от неплодной пары, которая уже не чаяла ждать детей по своему возрасту, — чудом родился ребенок», — рассказал игумен Варнава.

В трехлетнем возрасте девочку, которая оказалась матерью Иисуса Христа Марией, привели из Назарета в Иерусалимский храм, и она, поднявшись по ступеням, вошла в Святая Святых, куда дозволено было заходить только первосвященнику с очистительной жертвенной кровью.

Согласно сохранившимся свидетельствам древних святых отцов церкви, шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками.

«И все стоявшие рядом первосвященники иудейского народа в изумлении застыли: что это происходит? Ребенок входит туда, куда не разрешается заходить даже первосвященникам, только раз в год после жертвоприношения. Но всех их объяло Божье вразумление — что это происходит от Господа», — добавил священнослужитель.

Родители Марии Иоаким и Анна оставили дочь в храме и вернулись домой. Мария же оставалась там до отрочества. В храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, читала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась.

«Это удивительное событие празднует сегодня святая Церковь. В благоговении мы стоим перед этой великой тайной — как удивительно Господь совершает наше спасение», — заключил игумен Варнава.

21 сентября православные отметили праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Как объяснил тогда игумен Варнава, рождение Пресвятой Богородицы от почти бесплодных родителей — это образ исстрадавшегося человечества, которое ждет прихода Спасителя на эту землю, не теряя веры и надежды.

В этот день верующие стараются быть в церкви, исповедоваться и причаститься.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021