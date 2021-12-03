Ледовые переправы открыли на реках Вилюй и Амга в Якутии
Движение транспорта по автозимникам разрешили на реках Амга и Вилюй в Якутии. На переправах действуют весовые ограничения.
Зимники открылись на 196+822 км автодороги «Амга» в Амгинском районе и 3 км дороги «Эдьигээн» в Вилюйском районе. Подрядчик должен обеспечивать надлежащее эксплуатационное состояние дороги. Ограничения массы транспортных средств составляют 3 т и 5 т соответственно.
На зимнике «Ленск-Хамра» установили предельную массу транспортных средств до 10 т. Об этом пишет ИА SakhaNews. Ограничения на переправе «Хандыга — Джебарики-Хая» составляет 40 т.
Кроме того, с 3 декабря открыто движение по зимнику «Хандыга — Мегино-Алдан» на трассе Р-504 «Колыма». Разрешенная грузоподъемность составляет 4 т.