Водитель пострадал при опрокидывании фуры на трассе под Саратовом
В Саратовском районе перевернулся грузовой автомобиль. Водитель госпитализирован, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла 3 декабря на 321-м км автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград. По предварительным данным, 37-летний водитель MAN не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет.
В результате ДТП водитель большегруза получил различные травмы. Его госпитализировали, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
2 декабря в Псковской области столкнулись «Лада Ларгус» и грузовой Mercedes-Benz. Легковушка от удара вылетела в кювет. Водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия медиков. Его тело было обнаружено в реке.