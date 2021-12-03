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«РОСГОНКИ» открыли продажу билетов в фан-сектор Red Bull Racing Honda на Гран-при России 2022

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Чемпионат мира Формулы 1 сезона 2021 года стремительно близится к своему завершению. До окончания осталось всего две гонки, которые расставят точки над i. Претендентов на титул двое – лидер сезона Макс Ферстаппен и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон.

Пилот команды Red Bull Racing Honda опережает именитого соперника всего на восемь баллов и может досрочно выиграть чемпионат уже 5 декабря в Саудовской Аравии. Если же добиться поставленной цели не удастся в этот уик-энд, еще одна попытка предоставится совсем скоро – 12 декабря в ОАЭ.

Ферстаппену 24 года. Он как никогда близок, чтобы впервые в карьере стать сильнейшим пилотом Формулы 1 на планете. Также ведет борьбу за победу в Кубке конструкторов Red Bull Racing Honda (уступает мизерные пять очков основному конкуренту). Золотого дубля от австрийской конюшни ждут и многочисленные российские болельщики, традиционно горячо поддерживающие пилотов команды на Гран-при России.

В следующем году Сочи примет заключительный для себя этап Формулы 1, после чего Гран-при России переедет под Санкт-Петербург. Билеты на гонку мирового масштаба можно купить уже сейчас на официальном сайте f1.sochiautodrom.ru, а специально для поклонников команды Red Bull Racing Honda на Главной трибуне Сочи Автодрома в секторах 202 и 203 будут организованы, уже полюбившиеся болельщикам, фан-сектора команды.

Удобное и комфортное расположение зрительских мест позволят болельщикам прочувствовать атмосферу Формулы 1, увидеть фантастическую работу механиков и пит-стопы, сидя напротив боксов любимой команды. Находясь в этих секторах, болельщики не пропустят ни одного ключевого момента FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2022 — церемонию открытия, старт, финиш и торжественное награждение на подиуме.

Продажа билетов в сектора 202 и 203 открылась 1 декабря. На начальном этапе стоимость одного билета составляет 21 800 рублей. Каждый обладатель билета в фан-сектор Red Bull Racing Honda получит сувенир от команды, которая 22-25 сентября 2022 года может выступить в России в статусе чемпиона. Отличный повод, чтобы присоединиться к дружной семье фанатов уже сегодня.

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