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Форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0 пройдет 7 декабря

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7 декабря в Инновационном центре «Сколково» состоится форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0. Организаторы мероприятия называют его эволюционным этапом развития международного форума «Открытые инновации», который с 2012 года проводился в «Сколково» каждую осень и стал одной из главных дискуссионных площадок в России и мире, посвященных науке, технологиям и инновациям. Форум включен в число официальных мероприятий Года науки и технологий в России.

Главная тема форума — Discovering NextTech («Открывая технологии будущего»), сессии и дискуссии распределены по четырем тематическим трекам — Pandemic (вирусология, здравоохранение), ESG (экология, устойчивое развитие, зеленая энергетика), Quality of life (человекоцентричность, «умные города», транспорт, ритейл, финтех), FutureTech (новые материалы, искусственный интеллект, квантовые вычисления, интернет вещей).

Участниками форума станут ученые с мировым именем — лауреаты Нобелевской премии, Премии Вольфа, Филдсовской премии, Премии Кавли и других престижных научных наград. Вместе с ними на форуме выступят представители инновационного бизнеса и органов власти, топ-менеджеры ведущих российских и международных корпораций, футурологи и другие эксперты.

Среди гостей форума — обладатель Нобелевской премии по физике за регистрацию гравитационных волн Кип Торн (массовой аудитории он известен как автор идеи и научный консультант фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар»), профессор Нью-Йоркского университета Томас Сарджент, получивший Нобелевскую премию за «эмпирические исследования причин и следствий в макроэкономике», советник Генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг и профессор Университета Тушия Риккардо Валентини, награжденные в 2007 году Нобелевской премией мира за работу Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Инновационный форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0 состоится в гибридном формате. Офлайн-мероприятия пройдут на площадке Технопарка «Сколково» с соблюдением рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора, а те, кто зарегистрируется на сайте openinnovations.ru, смогут смотреть трансляции в режиме онлайн, задавать вопросы спикерам, участвовать в обсуждениях и пользоваться всеми сервисами интернет-платформы для коммуникации и нетворкинга.

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