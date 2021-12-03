Трибуну на 400 зрителей установили на стадионе в сквере Волкова в Калуге

В Калуге в сквере Волкова завершили установку трибуны для зрителей, рассчитанной на 400 мест. Об этом городской голова Дмитрий Денисов сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» по итогам планерки в сквере.

По словам градоначальника, сейчас строители занимаются устройством дождевой канализации. Работы почти завершены. Также продолжается прокладка сети водоснабжения и обустройство пешеходных дорожек.

Денисов поручил подрядчику ускорить реконструкцию стадиона. Работы должны проводиться в две смены, чтобы нагнать отставание по графику, сложившееся из-за погодных условий, пишет газета «Весть».

Накануне сообщалось, что в Калуге продолжают благоустраивать склон Государственного музея истории космонавтики. Сейчас нтам обустраивают пешеходные дорожки. Городской голова Дмитрий Денисов на своей странице в соцсетях написал, что перед рабочими поставлена задача сделать их максимально удобными и безопасными.