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Трибуну на 400 зрителей установили на стадионе в сквере Волкова в Калуге

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В Калуге в сквере Волкова завершили установку трибуны для зрителей, рассчитанной на 400 мест. Об этом городской голова Дмитрий Денисов сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» по итогам планерки в сквере.

По словам градоначальника, сейчас строители занимаются устройством дождевой канализации. Работы почти завершены. Также продолжается прокладка сети водоснабжения и обустройство пешеходных дорожек.

Денисов поручил подрядчику ускорить реконструкцию стадиона. Работы должны проводиться в две смены, чтобы нагнать отставание по графику, сложившееся из-за погодных условий, пишет газета «Весть».

Накануне сообщалось, что в Калуге продолжают благоустраивать склон Государственного музея истории космонавтики. Сейчас нтам обустраивают пешеходные дорожки. Городской голова Дмитрий Денисов на своей странице в соцсетях написал, что перед рабочими поставлена задача сделать их максимально удобными и безопасными.

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