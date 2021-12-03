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Представлен план застройки намыва Васильевского острова в Петербурге

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Группа ЛСР намерена застроить северную часть намыва у Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Проект уже прошел государственную экологическую экспертизу, пишет 3 декабря газета «Деловой Петербург».

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Фасады раздали нескольким мастерским, которые будут работать по общему плану. Концепцию проекта разрабатывает архитектурное бюро «Евгений Герасимов и партнеры» при содействии еще нескольких проектировщиков. Всего привлечено около пяти архитектурных мастерских.

Один из участников этой группы — гендиректор ЗАО «Земцов, Кондиайн и партнеры» Михаил Кондиайн рассказал, что по замыслу заказчика у района должно быть свое лицо.

«Они для этого и пригласили несколько организаций, каждая из которых будет делать свои фрагменты, фасады, для того чтобы это не было однообразным», — рассказал архитектор, объяснив, что при этом целостность района будет соблюдена.

Подготовительные работы по намыву должны стартовать в начале 2022 года. Завершить подготовку территории планируют в 2025-м. Окончательная реализация проекта застройки запланирована на 2034 год. Площадь квартир в северной части намыва составит около 700 тыс. кв. м.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Северную часть намыва Васильевского острова застроят по единому мастер-плану».

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