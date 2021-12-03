В Москве задержали 11 человек после драки дворников

В Москве полицейские задержали 11 участников драки дворников, случившейся во дворе одного из домов в центре города. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт произошел накануне по улице Машкова. Стычка между сотрудниками коммунальной службы вспыхнула из-за того, что рабочие одной из бригад скинули снег на только очищенную другой бригадой территорию, отмечает телеканал «Звезда». Словесная перепалка переросла в драку.

В результате инцидента пострадали три человека, пишет НСН. 11 человек доставили в отделение полиции, в отношении них составили административные протоколы.

Проводится проверка по факту происшествия.