Путин предложил обсудить защиту несовершеннолетних от криминала

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 декабря, на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить защиту несовершеннолетних от вовлечения их в криминал.

«Мы часто говорим, обращаемся к очень важной, чувствительной теме подростковой преступности. Поэтому сегодня послушаем министра внутренних дел по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность», — отметил глава государства.

Ранее, в апреле, в Мурманске было вынесено обвинительное заключение в отношении несовершеннолетнего, который стал работать на организованную преступную группу торговцев наркотиками. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Молодой человек познакомился с «дурной компанией» в интернете, где ему предложили за некоторую сумму денежных средств забирать из тайников партии наркотиков и перепрятывать их в другие места. Однако вскоре он был задержан, передавал СКР по Мурманской области.

3 марта глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил оградить молодежь от провокаций и не допускать вовлечения подростков в незаконные мероприятия. Он уточнил, что ведомство совместно с Министерством образования и науки организовало работу координационных центров по профилактике экстремизма в молодежной среде.