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Фестиваль Moscow Gastronomic Week начался в ходе всемирной выставки в Дубае

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В рамках Всемирной универсальной выставки в Дубае (ОАЭ) начался фестиваль Moscow Gastronomic Week. Он продлится до 9 декабря и познакомит местных жителей и гостей «Экспо-2020» с современной московской кухней, сообщила 3 декабря заммэра российской столицы Наталья Сергунина.

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Проект — часть масштабной программы в ОАЭ, которая посвящена важным направлениям развития российской столицы.

«Специальное меню появится в семи ресторанах Дубая. Кураторами фестиваля выступили два московских шеф-повара, чьи заведения недавно отметили в гиде Michelin. Столица России сегодня входит в число мировых гастрономических центров», — цитирует ее пресс-служба столичного комитета по туризму.

По словам Сергуниной, это стало заслугой рестораторов, предлагающих интересные концепции и аутентичные блюда. Москва готова для обмена опытом и совместных международных проектов, отметила она.

Дубайские рестораны — участники Moscow Gastronomic Week предложат сразу несколько блюд от приглашенных московских шефов Максима Тарусина и Евгения Викентьева. Например, в меню уже указаны оливье с домашней птицей, кулебяка с лососем, авторский холодец, холодный борщ, пожарская котлета, а также десерт из томских белых грибов.

Гастрономический фестиваль — часть культурной программы, которую Москва представляет на Всемирной универсальной выставке в Дубае. В нее входят концерты с участием всемирно известных артистов, театральные постановки, кинопоказы, арт-проекты. Среди запланированных мероприятий — выступления знаменитого оркестра «Виртуозы Москвы», покорившего крупнейшие музыкальные площадки мира, театра «Геликон-опера» — постоянного участника престижных международных фестивалей, оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Также потенциал столицы России на «Экспо-2020» представят ведущие московские дизайнеры, модные коллекции которых отражают последние тенденции и становятся всё более востребованными на зарубежных рынках. Гостей ждет и фестиваль московского кино. На нем покажут российские ленты последних лет, в которых Москва выступает полноценным героем сюжета.

Такая обширная и разноплановая программа поспособствует продвижению заявки города на право проведения «Экспо-2030». Помимо российской столицы, о своем желании принять Всемирную универсальную выставку в 2030 году объявили Рим, Одесса, Пусан и Эр-Рияд. Победителя назовут в 2023 году.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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