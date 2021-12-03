Песков заявил об осведомленности Путина о планах обновить руководящие органы ЕР

Президент РФ Владимир Путин прекрасно знает, что происходит в партии «Единая Россия». Об этом, комментируя планы единороссов по обновлению руководящих органов фракции на 50%, 3 декабря заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, определенный обмен информацией с администрацией происходит. Президент, конечно же, в курсе всего происходящего в партии, так как он остается лидером этой партии», — сказал спикер Кремля.

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