В ГИБДД напомнили о штрафах за управление авто в состоянии опьянения

Столичная Госавтоинспекция 3 декабря в своем официальном Telegram-канале напомнила о санкциях за управление автомобилем в состоянии опьянения.

«Напоминаем: за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, придется уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что только за первые два дня декабря сотрудники ГИБДД Москвы выявили и пресекли 66 фактов управления транспортными средствами лицами в состоянии опьянения. Еще 60 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

В ГИБДД призвали водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а пользоваться услугами такси.

12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, по данным ведомства, агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения.