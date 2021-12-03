В Петербурге не стали отменять корпоративы из-за «Омикрон»-штамма»

В 2021 году компании Петербурга решили не отказываться от новогодних корпоративов, невзирая на распространение нового «Омикрон»-штамма коронавирусной инфекции, пишет 3 декабря газета «Деловой Петербург».

Опрошенные изданием event-агентства рассказали изданию, петербургский бизнес затягивает с принятием решений из опасений введения новых ограничений по COVID-19, однако звонки с вопросами поступают регулярно, а многие крупные рестораны на самые горячие даты — 17 и 24 декабря — были забронированы еще в августе-сентябре.

Тем не менее топ-менеджеры компаний находятся в замешательстве, поскольку стоимость услуг подрядчиков в сравнении с 2019 годом увеличилась примерно на 25%. Также пандемия затронула расценки выступлений артистов. В 2018–2019 годах средний чек гонорара звезды за выступление на корпоративе составлял 1–1,5 млн рублей, а сейчас за развлекательную программу требуется отдать в среднем в 2,5 млн рублей.

В связи с этим руководство некоторых компаний задумывается о возвращении к опыту прошлого года и проведении мероприятия в онлайн-формате. Также, как рассказала в беседе с «ДП» генеральный директор MICE–агентства «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий, половина компаний отдает предпочтение собственному офису, чтобы избежать возможных рисков.

«Наивно полагать, что запрет крупных массовых мероприятий и снижение допустимого числа зрителей до разрешенных 75%, 50% и 30% в комплексе с ношением масок, введением QR-кодов, проверкой температуры драматически не скажется на секторе корпоративных праздников. Общий фон «жить опасно», транслируемый отовсюду, ведет к тому, что понятие «опасность» быстро вступает в союз с понятиями «финансовая нестабильность», «мера ответственности» (руководства за подчиненных, сотрудников друг за друга)», — отметил генеральный директор Stagepro Александр Корчагин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Нам не страшен «Омикрон»: в Петербурге передумали отменять корпоративы».