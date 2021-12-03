Водитель «Лады» погиб при столкновении с грузовиком на псковской трассе

В Невельском районе Псковской области столкнулись «Лада Ларгус» и грузовой Mercedes-Benz. Водитель легковушки погиб. Подробности ДТП Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Авария произошла 2 декабря на 188-м км автодороги Ольша–Велиж–Усвяты–Невель. По предварительным данным, 61-летний водитель «Лады» на закруглении проезжей части не справился с управлением. Машина совершила боковое столкновение со встречным грузовиком Mercedes-Benz с прицепом, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

Легковой автомобиль от удара вылетел в кювет. Водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия медиков. Его тело было обнаружено в реке. Мужчину, управлявшего фурой, госпитализировали в шоковом состоянии.

На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа и скорая. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее, 3 ноября, сообщалось о крупном ДТП под Мурманском. На трассе «Кола» столкнулись машина скорой помощи и Subaru. Травмы получили три человека.