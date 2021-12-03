В Совфеде заявили о готовности России к возможным военным провокациям Украины

Россия не исключает возможность военных провокаций в свой адрес со стороны Украины под прикрытием Запада и полностью к этому готова. При этом РФ не собирается нападать на Украину и не ведет подготовку к наступлению в Донбассе. Об этом 3 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«У нас есть информация, что провокации могут быть. Военное обострение может быть инициировано Киевом под прикрытием западной стороны. Такая ситуация вполне прогнозируема, и мы к ней готовы», — сказал он.

В то же время парламентарий подчеркнул отсутствие у Москвы планов нападения на Киев, а также какой-либо подготовки к проведению наступления в Донбассе.

«У нас нет никаких планов в части нападения на Украину, как нет и никакой повышенной военной активности у украинских границ. И мы не ведем подготовку к проведению какой-то наступательной операции», — утвердил Косачев.

При этом вице-спикер Совфеда отметил, что Россия вправе предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности в случае пресечения Киевом «красных линий».

Ранее, 2 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стокгольме обсудили «меры сдерживания» России. По словам главы украинской дипломатии, на переговорах была подтверждена «важность крепкого стратегического партнерства Украины и США».

В тот же день Кулеба заявил, что Украина не намерена проводить наступление в Донбассе. По его словам, «Украина привержена мирному урегулированию конфликта».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.