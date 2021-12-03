В «Арктик СПГ – 2» ответили на сообщения о запрете Франции финансирования проекта

Подписанные кредитные договоры с синдикатом международных и российских банков обеспечивают необходимый проекту российского НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2» на Ямале объем внешнего финансирования. Французские финансовые институты не рассматривались в качестве основных и в финальную группу кредиторов не вошли. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе проекта завода в пятницу, 3 декабря.

Накануне СМИ сообщили, что власти Франции запретили банкам в стране вкладываться в проект «Арктик СПГ – 2», несмотря на то что в нем участвует TotalEnergies. Отмечалось, что финансирование из соображений сохранения климата решил запретить президент Франции Эммануэль Макрон. Против проекта выступили экологические организации, в том числе Les Amis de la Terre France.

«Проектом были предоставлены все необходимые положительные заключения по итогам 2-летней работы с международными консультантами, включая экологическую команду [французского инвестбанка] Bpifrance. Никаких дополнительных вопросов ни от каких экологических экспертов не было», — сообщили в пресс-службе «Арктик СПГ – 2».

Там заявили, что более 20 лет НОВАТЭК реализует свои проекты в Арктике в «строгом соответствии с российскими и международными экологическими стандартами». К предоставлению заемного финансирования на эти проекты кредиторы «всегда проявляют большой интерес», добавили там. Многие международные финансовые институты, включая Bpifrance, участвовали в финансировании проекта по добыче, сжижению и поставкам природного газа «Ямал СПГ».

«По мнению многих экспертов, газ еще долгое время сохранит свои позиции в качестве экологичного переходного энергоисточника. Таким образом, позиция Франции лишь замедлит темпы глобального перехода к безуглеродности», — подчеркнули в пресс-службе.

29 ноября в «Арктик СПГ – 2» сообщили, что привлекут кредиты на сумму €9,5 млрд от российских и иностранных банков сроком до 15 лет. Китайские финансовые институты, включающие Банк развития КНР и Экспортно-импортный банк, подписали договоры о предоставлении кредитных линий в общей сложности до €2,5 млрд. Финансовые институты из стран — участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подписали договоры о предоставлении кредитов на сумму до €2,5 млрд, включая Японский банк для международного сотрудничества JBIC и других кредиторов.

Общий размер финансирования, предоставляемого синдикатом российских банков, включающим ПАО «Сбербанк», Газпромбанк и его дочернее общество Bank GPB International S.A., госкорпорацию развития ВЭБ.РФ и ПАО «Банк «ФК Открытие», составит €4,5 млрд.

Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года рассказал, что на севере страны построят новые заводы СПГ — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ». Также рассматривается возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2».

«Арктик СПГ – 2» по добыче и производству топлива на Гыданском полуострове предполагает строительство трех линий по сжижению газа общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год. Его стоимость предварительно оценивается в $25,5 млрд. Пуск первой линии газопровода запланирован на 2023 год.

Если НОВАТЭК запустит его в заявленные сроки, доля России в мировой торговле СПГ может вырасти до 11%. Это позволит стране войти в четверку крупнейших производителей.