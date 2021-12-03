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В Москве пройдет чемпионат России по кибатлетике

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Чемпионат России по кибатлетике среди людей с особенностями здоровья, применяющих ассистивные технологии, состоится в Москве 6 и 7 декабря. Об этом 3 декабря сообщила заммэра российской столицы Наталья Сергунина.

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Участники соревнования будут на скорость проходить трассы с использованием, в частности, разработок столичных изобретателей: бионических протезов рук и ног, экзоскелетов, колясок с электроприводом и нейроинтерфейсов, в которых часть функций мозга выполняет компьютер.

Для каждой категории кибатлетов предусмотрена отдельная трасса с препятствиями. В соревнованиях примут участие кибатлеты из 30 российских регионов.

«Ассистивные технологии активно развиваются, и у московских разработчиков уже есть проекты, доказавшие свою эффективность в том числе на соревнованиях по кибатлетике. Это социально значимое направление, которое еще раз демонстрирует, как технологичные решения повышают качество жизни», — цитирует Сергунину сайт mos.ru.

Организатором соревнований выступил союз «Кибатлетика» при поддержке Минпромторга РФ и правительства Москвы. За ходом чемпионата можно будет наблюдать онлайн — трансляцию организуют в аккаунте союза «Кибатлетика» в соцсети «ВКонтакте» и на портале cybathletics.ru.

Отборочные старты состоятся 6 декабря, полуфиналы и финалы пройдут на следующий день.

Год назад российские кибатлеты приняли участие в международном чемпионате Cybathlon для спортсменов с особенностями здоровья, использующих кибернетические устройства. В них приняли участие 54 команды из 21 страны. Россияне взяли серебро и бронзу в двух дисциплинах, еще в трех участники вошли в пятерку лучших спортсменов. Большинство разработок, используемых членами сборной России, созданы московскими компаниями. Все они участники и партнеры Московского инновационного кластера.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

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