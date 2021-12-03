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Названы опасные последствия употребления хурмы

Диетологи рассказали об опасности употреблении хурмы для людей с диабетом и болезнями органов ЖКТ
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Несмотря на полезные свойства хурмы, ее употребление может навредить некоторым людям. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает Harper’s Bazaar.

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В хурме содержится множество полезных веществ, а также ряд витаминов. Данный фрукт помогает улучшить состояние здоровья и укрепить иммунную систему. Фрукт имеет низкую кислотность, нормализует здоровье кишечника.

Однако людям с диабетом не рекомендуется злоупотреблять хурмой, так как она содержит большое количество сахара.

Кроме того, людям с болезнью органов желудочно-кишечного тракта также советуют отказаться от фрукта. Мякоть хурмы в пищеводе превращается в «клей». Это грозит кишечной непроходимостью.

30 ноября клинический генетик и нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхерик рассказала, что морковь стоит употреблять с осторожностью при наличии некоторых болезней.

По ее словам, поджелудочной и печени крайне трудно переработать витамин А, содержащийся в корнеплоде в большом количестве в форме бета-каротина. Поэтому его нужно употреблять с осторожностью тем, кто страдает заболеваниями этих органов.

В ноябре врач-диетолог Ирина Рыль рассказала о полезных для иммунитета свойствах облепихи. По ее словам, ягода содержит больше витамина С, чем цитрусовые.

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