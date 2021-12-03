Автоэксперт назвал самую распространенную ошибку автомобилистов зимой

Автоэксперт Московского политехнического университета Валерий Жар назвал начало движения без прогрева двигателя самой распространенной грубой ошибкой автомобилистов в зимнее время.

В беседе с агентством «Прайм» в пятницу, 3 декабря, специалист отметил, что перед началом движения водитель должен прогреть двигатель минимум до 50–60 градусов.

Жар пояснил, что при низких температурах современные горюче-смазочные материалы не теряют своих эксплуатационных свойств, чего нельзя сказать о физических свойствах материалов деталей двигателя. При низких температурах увеличивается их хрупкость и зазоры между трущимися поверхностями, а также неравномерно распределяется температура по деталям двигателя, отмечает телеканал «Звезда».

По словам эксперта, если не прогревать двигатель, это может привести к износу его механизмов и деталей. При этом специалист порекомендовал при начале движения не раскручивать двигатель до высоких оборотов даже после прогрева, пишет «Москва 24».

1 декабря автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал «Известиям», как добираться на работу во время пробок зимой. Прежде всего, перед поездкой стоит ознакомиться с прогнозом погоды. Есть «в ближайшее время пойдет снег, а из района ведут две дорожные полосы в центр и обратно, то лучше сразу оставить машину и ехать на общественном транспорте».