Эксперт указал на отсутствие научных оснований для непризнания ВОЗ «Спутника V»

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог-инфекционист Георгий Викулов в пятницу, 3 декабря, заявил «Известиям», что в затягивании с признанием Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины от коронавируса «Спутника V» имеет место скорее политический аспект.

Так он прокомментировал заявление главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, который накануне отметил, что ВОЗ всё никак не одобрит «Спутник V» российского производства исключительно из-за бюрократических препятствий.

По его словам, Москва не видит объективных причин для непризнания российского препарата организацией, так как эффективность «Спутника V» подтвердили публикациями в авторитетных медицинских журналах, не считая реальных данных со всего мира, также свидетельствующих об эффективности вакцины.

Викулов в свою очередь допустил, что бюрократия действительно может быть причиной затягивания, но основной, по его мнению, аспект, все-таки политический. При этом эксперт указал на важность обоюдного признания вакцин, как российских за рубежом, так и иностранных в России.

«Научных оснований для непризнания «Спутника V» попросту нет. Израиль его уже признал. Это политический и экономический аспект. Давление на руководство России. Но в вопросе вакцинации населения нельзя мериться политической силой», — отметил он.

16 ноября Дмитриев допускал, что «Спутник V» может быть одобрен ВОЗ до конца 2021 года. При этом глава Минздрава России Михаил Мурашко в этом же месяце заявлял, что российскую вакцину ВОЗ может признать в обозримой перспективе, политики и предвзятости в этом вопросе нет.

12 ноября помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что организация рассчитывает на следующей неделе получить полные данные по «Спутнику V». По ее словам, стороны также обсудят визиты экспертов ВОЗ в институт им. Гамалеи и на предприятия производства препарата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в октябре рассказал, что Минздрав РФ и РФПИ работают над регистрацией «Спутника V» в Европе. По его словам, в ЕС заявили, что российская сторона передала неполный набор документов. До этого в этом же месяце Песков заявил, что признание Россией иностранных вакцин от коронавируса возможно в обоюдном формате. Он также отметил, что отсутствие иностранных вакцин в стране не отражается на темпах прививочной кампании.

В РФПИ также в октябре заявляли, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение «Спутника V». Отмечалось, что группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине.

Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан 12 октября рассказала, что организация может одобрить «Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. Она также отметила, что сроки инспекций еще неизвестны, однако ВОЗ рассчитывает на их скорое прохождение.

При этом в августе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на политизированность затягивания процесса регистрации российских вакцин на Западе. По его словам, Еврокомиссия ничего не собирается делать до тех пор, пока «Спутник V» не будет зарегистрирован ВОЗ.

«Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» ЕМА начало в первых числах марта текущего года.

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