Трое пострадали в ДТП со скорой помощью под Мурманском

Под Мурманском произошло крупное ДТП с участием машины скорой помощи. Три человека получили травмы.

ИА FlashNord со ссылкой на региональное ГИБДД сообщает, что авария случилась на трассе «Кола». Водитель Subaru не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой двигался автомобиль экстренной службы.

При столкновении пострадали три человека, находившиеся в машине скорой помощи. Всем им оказали помощь. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

1 декабря крупная авария с участием машины скорой помощи произошла в Саратове. Госпитализированы водитель «скорой» и два фельдшера. Также в больницу попала водитель Honda.