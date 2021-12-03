Названы сроки начала продаж нового грузовика «КамАЗ»

Российский автопроизводитель «КамАЗ» в январе 2022 года начнет продажи новой модели малотоннажного грузовика «Компас».

Как говорится 3 декабря в сообщении пресс-службы бренда, проект «Компас» стартует с двух моделей: «Компас-9» полной массой 9,5 т и «Компас-12» — 11,99 т. Эти автомобили предназначены для работы в городе и пригороде. Кроме того, они могут применяться и в междугородних перевозках. Также версии этих грузовиков можно использовать для различных специальных настроек.

По данным пресс-службы «КамАЗа», продажи автомобилей стартуют в Московском регионе, так как он является самым емким.

8 июля сообщалось, что КамАЗ представил новый шарнирно-сочлененный карьерный самосвал КамАЗ-6561, получивший название «Геркулес».

Автомобиль с колесной формулой 6х6 предназначен для перевозки насыпных грузов по пересеченной местности и грунтовым дорогам.