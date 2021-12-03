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Рашкина выписали из больницы

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Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина выписали из больницы, политик намерен посетить нижнюю палату парламента. Об этом в пятницу, 3 декабря, со ссылкой на источник сообщает «РИА Новости».

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На допрос в Следственный комитет политика пока не вызывали.

Депутат был госпитализирован в конце ноября. Ему сделали операцию на глаза. Как рассказывал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, операция была плановая, но коммунист был вынужден ее перенести из-за процесса в связи с незаконной охотой.

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на территории Саратовской области.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

19 ноября депутат признался, что застрелил лося. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости.

25 ноября на слушаниях по делу Рашкина в ГД было принято решение лишить его депутатской неприкосновенности после выявления факта незаконной охоты. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался.

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