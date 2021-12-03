«КамАЗ» перевернулся в Орле

ДТП с участием «КамАЗа» произошло в Орле. В Северном районе города водитель большегруза не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась на бок.

В аварии пострадал водитель «КамАЗа». С травмами его госпитализировали в больницу, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД.

Ранее в Рязанском районе в результате столкновения «Газели» и «КамАЗа» пострадал человек. Авария произошла на трассе М-5 «Урал» около деревни Листвянка. В результате пострадал водитель «Газели».