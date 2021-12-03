Юрист объяснила порядок действий клиентов при отзыве лицензии у страховщика

Страховая компания при отзыве у нее лицензии Банком России должна в течение 45 дней расторгнуть все договоры, а в течение шести месяцев — вернуть клиентам деньги. Последнее условие выполняется, если оно предусмотрено договорами страхования, объяснила в пятницу, 3 декабря, «Известиям» управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина.

Когда страховой случай произошел после отзыва лицензии у организации и до расторжения договора и процедуры банкротства, то компания обязана выплатить своему клиенту всю сумму страхового возмещения. Процедура банкротства компании начинается, если денег на все выплаты не хватает.

«Но опять-таки возможны проблемы, если у страховой компании не хватит денег на счетах, чтобы выплатить возмещение по всем страховым случаям. Тогда нужно будет дождаться, когда начнется процедура банкротства, и обращаться за возмещением в АСВ (Агентством по страхованию вкладов. — Ред.)», — объяснила Шакина.

При этом, действие полисов ОСАГО не прекращается даже в случае отзыва лицензии у страховой компании, подчеркнула юрист. Выплаты идут не из резервов страховщика, а из специального гарантийного фонда, которым управляет Российский союз автостраховщиков (РСА).

«Если авария произошла по вашей вине, а у вашей компании уже нет лицензии, посоветуйте пострадавшему обратиться за компенсацией в РСА. Если вы пострадали в ДТП, то можете обращаться не в свою компанию с отозванной лицензией, а в компанию виновника аварии или в РСА», — уточнила юрист.

Деньги по обязательным видам страхования, например, по ОСАГО, клиенту не возвращают в случае отзыва лицензии, так как договоры продолжают действовать. Если речь идет о договорах накопительного и инвестиционного страхования жизни, то клиенту вернут так называемую выкупную сумму — часть внесенных взносов. При этом их размер зависит от срока действия договора.

Зачастую, чем ближе момент окончания договора, тем выше процент возврата. Посмотреть таблицу с выкупными суммами клиент может в приложении к договору страхования.

Говоря о других видах страхования, Шакина подчеркнула, что получит клиент деньги или нет зависит от того, что приписано в договоре. Так, договоры страхования жизни от несчастного случая обычно вообще не предусматривают возврат денег.

«По договорам страхования имущества часто можно рассчитывать на возврат части стоимости полиса. Сумма возврата определяется пропорционально времени, которое осталось до конца действия договора», — добавила она.

Если процесс банкрота страховой компании начался, то все активы компании продаются АСВ и из вырученной суммы выплачиваются долги, однако гарантий, что этого имущества хватит, чтобы вернуть все долги полностью, нет.

Повысить свои шансы вернуть деньги можно, если оперативно обратиться в АСВ и написать заявление, например, если с клиентом не расторгли договор и не выплатили деньги, или же произошел страховой случай, а возмещение он не получил.

«Но важно успеть сделать это в течение двух месяцев с момента объявления о банкротстве. После этого срока закрывается реестр требований кредиторов (а вы считаетесь одним из кредиторов страховой компании, так как она должна вам деньги)», — заключила Шакина.

Ранее в этот же день Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование». Согласно сведениям ЦБ РФ, за компанией были замечены нарушения максимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств. Вместе с тем Агентство по страхованию вкладов будет исполнять функции временной администрации.