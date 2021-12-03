Спрос на искусственные елки на Ставрополье вырос на 50%

В Ставропольском крае на 48% увеличился спрос на искусственные елки. Это выяснил сервис объявлений «Авито». Спрос на живые новогодние деревья также вырос, но на 17%. Средняя стоимость елки — 1,9 тыс. рублей.

Жители края стали на 16% чаще искать елочные игрушки, которые в среднем стоят 300 рублей. Самые востребованные — гирлянда и мишура, их популярность выросла на 67% и 19% соответственно.

Жителям России в этом году покупка искусственной елки и ее украшений обойдется в 3,7 тыс. рублей. Жители Ставрополья на эти цели потратят чуть меньше, 3,5 тыс. рублей. На новогодний декор для дома уйдет еще 3,8 тыс. рублей, пишет NewsTracker.

Ранее в сети строительных супермаркетов объяснили, почему выросла цена на елки. Это произошло, в том числе, из-за повышения стоимости их закупок. Еще одна причина повышения цен на елки — возросшая стоимость их транспортировки.