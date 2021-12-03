Земельные участки у Камы в Удмуртии признали незаконными

Суд в Сарапуле в Удмуртии признал незаконными пять земельных участков у Нижнекамского водохранилища. Решение было вынесено по иску природоохранной прокуратуры.

Надзорное ведомство просило признать незаконным образование участков у реки в деревне Зуевы Ключи в Каракулинском районе, освободить береговую полосу и обеспечить доступ к ней.

ИА «Сусанин» уточняет, что разбирательство в суде началось после того, как в прокуратуру обратились жители деревни. Во время проверки выяснилось, что пять участков площадью более 12 тыс. кв. м находятся в районе береговой полосы Нижнекамского водохранилища. Это является нарушением Земельного и Водного кодексов России.

Кроме того, были нарушены права государства, которое является владельцем водохранилища. Права граждан также ущемлялись, т.к. три из пяти участков были огорожены, что ограничивало свободный доступ к воде.