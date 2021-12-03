Более 20 новых автомобилей получили больницы Удмуртии

Районные больницы Удмуртии получили новый санитарный транспорт. В общей сложности им отправили 13 машин скорой помощи и 12 санитарных автомобилей.

Так, кареты скорой помощи на базе УАЗов направлены Воткинской, Балезинской, Дебесской, Кезской, Красногорской, Селтинской, Шарканской и Ярской районным больницам. Пять скорых оставили в Ижевске.

12 санитарных автомобилей, полученных по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», получили медики Сарапула, Алнашского, Балезинского, Игринского, Камбарского, Киясовского, Красногорского, Малопургинского, Можгинского, Юкаменского, Якшур-Бодьинского и Ярского районов.

Udm-info.ru со ссылкой на республиканский минздрав отмечает, что это уже пятое поступление санитарного транспорта в Удмуртию с начала этого года. Замглавы ведомства Марина Петренко отметила, что в этом году автомобильный парк региональных больниц существенно обновился. В республику доставили 123 машины санитарного транспорта и 20 карет скорой помощи.

В следующем году ожидается поступление еще более 100 санитарных машин. Составлена заявка в Минздрав России на поставку Удмуртии автомобилей скорой помощи.