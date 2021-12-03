Пьяный подросток угнал машину и сбил пешехода на Алтае

В республике Алтай правоохранители задержали шестнадцатилетнего подростка, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал машину и сбил пешехода. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Горно-Алтайске в полицию обратился местный житель. Мужчина заявил, что его иномарку угнал неизвестный. В районе был введен план «Перехват».

«Сотрудники Госавтоинспекции установили, что злоумышленник, двигаясь в сторону села Майма, создавал аварийные ситуации, проезжал на запрещающий сигнал светофора, не соблюдал дистанцию и стал виновником ДТП. Продолжив движение, угонщик выехал на тротуар и сбил пешехода», — приводит слова Волк портал «МВД Медиа».

На место происшествия правоохранители вызвали медиков, после чего продолжили преследование водителя. Подросток не реагировал на требования остановить автомобиль, продолжая движение и создавая угрозу для жизни и здоровья граждан.

«В селе Озерное инспекторам удалось задержать правонарушителя. Им оказался 16-летний подросток. Проведенное исследование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Также составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ.

1 декабря в Нижнем Новгороде пятеро подростков угнали автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Один из них предложил 12-летнему украсть ключи от родительской машины и отдать ему, чтобы покататься. Ключи оказались в автомобиле, поэтому несовершеннолетние сели в машину и начали движение. Спустя некоторое время они врезались в столб.