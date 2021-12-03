Источник узнал об отказе Минтранса от проверки QR-кодов при продаже авиабилетов

Минтранс России решил отказаться от необходимости проверять QR-коды при продаже авиабилетов — после введения обязательной проверки сертификатов их будут просить только перед регистрацией на рейс. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника в авиакомпаниях и одного собеседника, знакомого с итогами совещания в ведомстве в пятницу, 3 декабря.

В ведомстве обсудили QR-коды 1 декабря с участием представителей авиаотрасли, подтвердили два собеседника издания. Один из источников сказал, что скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете Госдумы по транспорту под председательством Евгения Москвичева. Руководитель аппарата комитета Ираклий Асламазов подтвердил изданию, что такая встреча запланирована на указанную дату.

Если у пассажира после покупки авиабилета не будет сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте госуслуг, авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить его, заявили собеседники издания. Перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс — обычно регистрация у российских компаний начинается за сутки до вылета — только при наличии QR-кода. Если сертификат к этому моменту не появится на госуслугах, авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть покупателю полную стоимость билета.

Один из собеседников рассказал, что запрашивать информацию о наличии сертификата будет не авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. Это такие компании, как Sabre, Amadeus, Navitaire или российские «Сирена трэвел» и «Онлайн резервейшн систем». Аналогично верификация сертификатов будет проходить, если билет куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам.

Источники не пояснили, как будут проверять сертификаты у россиян, у которых нет профиля на госуслугах.

В конце ноября Союз агентств делового туризма попросил правительство освободить отрасль от QR-кодов. Они направили в кабмин письмо с просьбой не вводить QR-коды при покупке билетов на поезда и самолеты.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий доступ на рейсы на поездах и самолетах по QR-кодам. Текущая редакция документа предполагает, что код будут запрашивать как на этапе регистрации на рейс, так и при покупке билета.

Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медотвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного COVID-19.

Согласно проекту, до 1 февраля 2022 года граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность останется только у граждан с медотводом.