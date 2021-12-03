Казанская судоходная компания заплатит штраф за падение людей с трапа

В Казани судоходную компанию наказали за падение людей с трапа. Она оштрафована на 20 тыс. рублей по решению районного суда. Это компенсация за моральный вред перед несовершеннолетним.

В суд обратилась республиканская транспортная прокуратура. С трапа теплохода упал мужчина с ребенком на руках. Надзорное ведомство запрашивало компенсацию в 150 тыс. рублей, но суд постановил взыскать с компании 20 тыс. рублей.

Инцидент произошел в мае. Мужчина с ребенком на руках поднимался по трапу на борт теплохода, но в какой-то момент трап начал сдвигаться в сторону, из-за чего стоящие оказались в воде. Ребенок получил повреждения, но они его здоровью не навредили, пишет Inkazan.ru.